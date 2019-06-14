Во Владивостоке продолжается ремонт по программе «1000 дворов» Накануне рабочие закончили устанавливать игровой комплекс на Есенина, 73 в районе Садгорода. При этом оборудование установили на мягкое прорезиненное покрытие, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Местные дети ждут, когда можно будет использовать качели и горки по прямому назначению. На днях должна состояться окончательная приемка работ.

Организацией работ занималась муниципальная управляющая компания, которая обслуживает этот дом, – МУП «Центральный». Напомним, что для участия в программе приморцы собирали подписи и подавали заявки. По итогам приема заявок победителями проекта стали жители 317 домов краевого центра, которым вручили сертификаты. С ними встречались представители мэрии. Специалисты осмотрели территории, оценили примерный объем работ, учли пожелания горожан в части вида работ. Это может быть асфальтирование, установка детских и спортивных комплексов.

«Во Владивостоке по программе предстоит благоустроить 317 дворов. Это одна десятая всех дворов Владивостока. Работы масштабные и должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности», – подчеркнул глава города Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»