В питерский огород – со своими саженцами Военные врачи Тихоокеанского флота приняли участие в возрождении знаменитого аптекарского огорода в историческом парке Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба флота.

Из Владивостока в город на Неве саженцы лимонника дальневосточного и актинидии аргута привез и передал от имени моряков-тихоокеанцев начальник медицинской службы ТОФ полковник медслужбы Денис Голишевский.

Приморские саженцы благополучно прибыли в Северную столицу и бережно высажены в грунт курсантами и сотрудниками факультета подготовки врачей для ВМФ России.

Небольшой участок исторического парка Военно-медицинской академии отдан под посадку лекарственных растений, кустарников и цветов. По соседству от дальневосточных растений высадили кусты пузыреплодника и спиреи.

Ранее аптекарский огород на этой территории занимал несколько гектаров и был даже старше самой академии, поставляя лекарственное сырье для сухопутного и адмиралтейского госпиталей, из которых и вышла медико-хирургическая учебная служба. Сейчас на месте лекарственных плантаций расположены здания академии.

Автор: Николай КУТЕНКИХ