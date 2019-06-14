Назвали места для безопасного купания
В Приморье из 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей на сегодня официально разрешены для купания восемь пляжей.
Как сообщили в пресс-службе края, они прошли проверку на безопасность, освидетельствование и приемку краевой межведомственной комиссией.
Во Владивостоке:
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);
– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);
– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);
– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка).
В Артеме:
– пляж «Торгово-строительной компании ОВС» (бухта Муравьиная);
– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).
В поселке Штыково:
– база отдыха «Штыковские пруды».
Спасатели отмечают, что в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.
Автор: Отдел новостей «В»