Назвали места для безопасного купания В Приморье из 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей на сегодня официально разрешены для купания восемь пляжей.

Как сообщили в пресс-службе края, они прошли проверку на безопасность, освидетельствование и приемку краевой межведомственной комиссией.

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка).

В Артеме:

– пляж «Торгово-строительной компании ОВС» (бухта Муравьиная);

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

В поселке Штыково:

– база отдыха «Штыковские пруды».

Спасатели отмечают, что в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.

Автор: Отдел новостей «В»