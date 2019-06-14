На сцене – классика. Европейская и китайская Гастроли Ляонинской балетной труппы Китая проходят на Приморской сцене Мариинского театра. Коллектив представит две оригинальные программы при участии ведущих солистов труппы.

Сегодня – гала-концерт современного балета. Зрители увидят хореографические постановки француза Марка Рибо («Край обрыва»), португальца Ри Лопеса Граса («Песня без слов», «Легенда о влюбленных бабочках»), а также китайских балетмейстеров Вана Юаньюаня («Из дыма») и Тинтина Лю («Цвет крови»).

В субботу и воскресенье Ляонинская труппа представит гала-концерт китайского и европейского классического балета. В его программе – номера из национальных китайских балетов «Мулан», «Восемь женщин», хореографические миниатюры «Фигура гробницы» и «Цветы жасмина», а также фрагменты из классики европейского балета – «Дон Кихота», «Лебединого озера», «Эсмеральды», «Корсара», «Спартака».

Ляонинская балетная труппа Китая основана в 1980 году в северной провинции и сегодня имеет славу одной из лучших в стране. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции («Лебединое озеро», «Жизель», «Золушка», «Раймонда»), так и собственные балетные постановки в оригинальном китайском стиле («Лян и Чжу», «Последний император», «Лунный свет над прудом»). Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов. Впервые Ляонинская балетная труппа выступила во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра в октябре 2017 года, с успехом представив свой оригинальный спектакль «Восемь женщин», отмеченный высшей национальной премией Китая в области искусств Wenhua Prize.

Автор: Отдел новостей «В»