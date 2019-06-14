На ремонт стадиона дадут 157 миллионов рублей Реконструкция стадиона «Авангард», одного из крупных спортивных объектов во Владивостоке, запланирована на 2019–2020 годы.

Как сообщили в пресс-службе края, на эти цели из федерального бюджета выделено более 157 миллионов рублей. После реконструкции стадион «Авангард» станет современным многофункциональным культурно-спортивным комплексом.

В мае этого года определен подрядчик на выполнение проектно-изыскательских работ, им стала «Строительно-техническая диагностическая компания». Специалистам предстоит провести геодезические, геологические, экологические, гидрографические и гидрометеорологические исследования. Согласно техническому заданию проектом должно быть предусмотрено восстановление ограждения, асфальтового покрытия, искусственного покрытия футбольного поля, возведение служебного здания, технического бокса, информационного экрана и прожекторных мачт наружного освещения. Также предполагается капитальный ремонт трибун для зрителей, устройство над ними навеса для защиты от непогоды, обустройство санузлов.

Автор: Отдел новостей «В»