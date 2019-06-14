Полицейские помогли бездомному щенку обрести хозяина На собаку неизвестной породы обратили внимание, когда она скиталась по плацу около здания отдельной роты патрульно-постовой службы Уссурийска.

Сотрудники полиции решили, что пес заблудился, ведь рядом находится частный сектор. Однако попытки найти хозяев потеряшки не увенчались успехом, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Тогда эксперт Отдела МВД России по городу Уссурийску Анатолий Маранджян занялся устройством собаки в «добрые руки». На протяжении недели правоохранители искали хозяев псу, и все это время они ухаживали за ним и даже дали кличку Гром. Всю эту неделю четвероногий друг жил в питомнике, пока не нашелся человек, который был готов взять щенка к себе домой.

Сейчас пес живет в большом частном доме. Недавно хозяин собаки прислал фотоотчет, как Гром проводит время в новой семье.

Автор: Отдел новостей «В»