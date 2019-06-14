Немытые салоны пополнили казну на 600 тысяч рублей На площади Луговой прошла внеплановая проверка санитарного состояния внутригородских пассажирских автобусов. Ее провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, итогом рейда стали два выписанных штрафа коммерческим перевозчикам.

«Уведомления о наложении штрафов направим руководителям автотранспортных предприятий, которые допустили выход на маршруты грязных автобусов, – заверил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. – Влажная уборка должна проводиться в салоне каждое утро, но сегодняшняя проверка показала, что это правило грубо нарушается».

Также во время рейда специалисты проверили работу автоинформаторов. Здесь обошлось без нареканий.

«Такие проверки проводим постоянно в разных районах города, – сообщил Дмитрий Тройнич. – Стараемся охватить как крупные транспортные узлы, где много пассажиров, так и спальные районы. «Некрасовская», «Дальпресс», «Проспект 100 лет Владивостоку», «Баляева» – это те остановочные пункты, где проверки прошли уже в этом году, и не раз. Нашим специалистам важно лично убедиться, какой транспорт работает на линии, и проверить сообщения пассажиров, которые обращаются с жалобами на тот или иной маршрут».

Напомним, что все автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров на внутригородских регулярных маршрутах, работают на основе договоров, которые заключены между ними и мэрией в 2016 году. Там прописаны все условия деятельности перевозчиков. В том числе перечислены нарушения, которые недопустимы в работе наземного транспорта и за выявление которых могут быть наложены штрафные санкции. Так, за грязный салон автобуса перевозчик обязан заплатить в городскую казну 5 тысяч рублей. С начала года за различные нарушения сумма штрафов уже составила более 600 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»