Немытые салоны пополнили казну на 600 тысяч рублей

На площади Луговой прошла внеплановая проверка санитарного состояния внутригородских пассажирских автобусов. Ее провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока.

14 июнь 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4523 (6228) от 14 июнь 2019

Как сообщили в пресс-службе мэрии, итогом рейда стали два выписанных штрафа коммерческим перевозчикам.

«Уведомления о наложении штрафов направим руководителям автотранспортных предприятий, которые допустили выход на маршруты грязных автобусов, – заверил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. – Влажная уборка должна проводиться в салоне каждое утро, но сегодняшняя проверка показала, что это правило грубо нарушается».

Также во время рейда специалисты проверили работу автоинформаторов. Здесь обошлось без нареканий.

«Такие проверки проводим постоянно в разных районах города, – сообщил Дмитрий Тройнич. – Стараемся охватить как крупные транспортные узлы, где много пассажиров, так и спальные районы. «Некрасовская», «Дальпресс», «Проспект 100 лет Владивостоку», «Баляева» – это те остановочные пункты, где проверки прошли уже в этом году, и не раз. Нашим специалистам важно лично убедиться, какой транспорт работает на линии, и проверить сообщения пассажиров, которые обращаются с жалобами на тот или иной маршрут». 

Напомним, что все автотранспортные предприятия Владивостока, занятые перевозкой пассажиров на внутригородских регулярных маршрутах, работают на основе договоров, которые заключены между ними и мэрией в 2016 году. Там прописаны все условия деятельности перевозчиков. В том числе перечислены нарушения, которые недопустимы в работе наземного транспорта и за выявление которых могут быть наложены штрафные санкции. Так, за грязный салон автобуса перевозчик обязан заплатить в городскую казну 5 тысяч рублей. С начала года за различные нарушения сумма штрафов уже составила более 600 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»