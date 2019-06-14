В пришкольных лагерях проверили меню Вчера, 13 июня, специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования провели внеплановую проверку в пришкольных лагерях Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ревизионную комиссию в первую очередь интересовали вес продуктов, их качество и условия хранения.

Первая остановка – в школе № 2 на ул. Толстого.

В меню на завтрак – пшеничная каша, печеное яблоко, чай и бутерброд с маслом и сыром.

«Дети хорошо едят, – отмечает повар школы. – К печеным яблокам не все привыкли, правда, но пробуют с удовольствием».

Следующей проверили соседнюю школу № 40. Повар говорит, что дети больше всего любят сырники и творожную запеканку, с удовольствием едят супы.

«Чтобы соблюсти возрастные нормы, мы используем разную посуду. К примеру, вес порции вареников для младшей возрастной группы – 200 г, а для старшей – 230 г. Это примерно на три-четыре вареника больше. Но все равно мы обязательно взвешиваем и проверяем», – уверяют работники столовой.

В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также осматривают холодильники, помещения для продуктов, интересуются у кладовщиков и поваров, все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

Как отмечают специалисты, такой подход помогает сделать питание детей качественным. А после выделения дополнительных средств из краевого бюджета школьное меню стало разнообразнее и полезнее.

Автор: Отдел новостей «В»