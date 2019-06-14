«Земля леопарда» и ФСБ охотились на «браконьеров» Масштабные учения по обнаружению и задержанию нарушителей впервые провели сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» и Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Совместные учения были проведены по инициативе «Земли леопарда», западная часть которой граничит с Китаем и охраняется сотрудниками нацпарка и Пограничной службы ФСБ. Участие в тренировке приняли более 30 человек: пограничники из Уссурийска и Посьета, а также несколько групп государственных инспекторов нацпарка. Сотрудники двух ведомств объединили усилия для оттачивания мастерства борьбы с нарушителями, что особенно актуально в преддверии сезона сбора дикорастущего женьшеня.

По легенде учений, в нацпарк проникла группа браконьеров, разбившая полевой лагерь недалеко от границы. После обнаружения в лесу стоянки нарушителей на их поиски отправились несколько групп сотрудников «Земли леопарда» и Пограничного управления ФСБ. Охватив огромный участок леса, пограничники и инспектора намеревались окружить браконьеров. Незваные гости, роль которых исполняли несколько сотрудников нацпарка, не собирались сдаваться и в стремлении скрыться даже преодолели сигнализационный комплекс.

«Злоумышленников» удалось обнаружить через несколько часов после начала операции. Служебная собака пограничников взяла след нарушителей. В результате у злоумышленников не осталось и шанса на побег. Осознав безвыходность своего положения, они были вынуждены сдаться.

«Не первый год мы ведем с пограничниками общую работу по охране подведомственной нам территории, и актуальность оптимизации этого взаимодействия не вызывает сомнений, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Территория нацпарка привлекает любителей незаконной охоты и сбора красно-книжных дикоросов как из России, так и из Китая. Мы уверены, что проведение таких учений усилит защищенность рубежей и природных богатств нашей страны».

Автор: Отдел новостей «В»