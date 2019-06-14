«Один донор – две жизни!» – горожан приглашают сдать кровь Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечают День донора. В краевом центре в этот день состоится общегородская акция «Один донор – две жизни!». Поддержать акцию приглашают горожан, которые смогут сдать кровь и помочь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году акция пройдет под девизом «Безопасная кровь для всех». Донором крови и ее компонентов может стать каждый дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией во Владивостоке.

«Кровь и ее компоненты необходимы для проведения плановых и экстренных хирургических операций, для людей, получивших травмы в результате дорожно-транспортных аварий, для лечения заболеваний крови и во многих других случаях. Поэтому важно, чтобы как можно больше горожан участвовало в таких акциях. Те, кто впервые примет участие в сдаче крови, получат подарки», – уточнили в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города.

Всех неравнодушных жителей Владивостока ждут 14 июня с 08.30 до 13.00 в ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» по адресу: ул. Октябрьская, 6. Справки по телефону 8 (423) 245-93-77.

Автор: Отдел новостей «В»