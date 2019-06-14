На набережной построят деревню. Фестивальную «Меридианы Тихого» в нынешнем году обратились лицом к сценаристам

Без малого 1300 фильмов из 109 стран поступило в адрес кинофестиваля «Меридианы Тихого» к началу июня. И это не предел – заявки на участие и киноленты здесь принимают до 20 июня. Кроме того, впереди поездки команды фестиваля на «Кинотавр», переговоры с продюсерами… А значит, портфель Pacific Meridian еще пополнится интересными фильмами, которые мы с вами и сможем увидеть в дни кинофестиваля – с 13 по 19 сентября.

На первой пресс-конференции «Меридианов Тихого», состоявшейся на днях, команда фестиваля рассказала: традиционно зрителей ждут не только хорошие фильмы, но и встречи со звездами, мастер-классы, театральные антрепризы и, разумеется, кинотуры. Все как всегда, и в то же время – все каждый раз по-новому.

Главной изюминкой 17-го кинофестиваля станет открытие фестивальной деревни – спустя пять лет после первой попытки.

– Как и в 2013-м, на набережной Спортивной гавани, ниже амфитеатра, недалеко от моря и центрального фонтана, расположатся шатры нашей деревни, – сказала Наталья Шахназарова, отвечающая за работу кинофестивальной деревни. – Мы хотим, как и пять лет назад, сделать ее территорией общения, открытой информации. Здесь можно будет поучаствовать в работе киноклуба, сюда будут заглядывать для свободного разговора наши гости, будут проходить творческие встречи и вечерние кинопоказы на открытом воздухе… Уверена, фестивальная деревня станет еще одной точкой притяжения Pacific Meridian.

А гостей на кинофорум ожидается немало. Уже известно, что президентом «Меридианов Тихого» в этом году будет Константин Хабенский, а председателем жюри – Анна Меликян. Кстати, ее фильм с Константином Евгеньевичем в главной роли – «Фея» – станет фильмом открытия.

Про остальные киноленты, которые войдут в многочисленные программы (их будет не менее 16, а то и больше), команда фестиваля говорила пока осторожно: «Поймите, идут переговоры!» Но в целом нам пообещали и традиционное «Кино России», и «Панораму», и фильмы для семейного просмотра, и многое другое.

– С этого года у «Меридианов Тихого» есть еще и почетный президент, – заметил генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий. – Им стал народный артист России, наш старинный и близкий друг Сергей Степанченко. Между прочим, он примет участие в кинотурах – вместе с такими любимцами публики, как Иван Стебунов, Олег Филипчик, Игорь Письменный, Олег Харитонов… Что касается уже традиционного фестиваля театральных антреприз, который много лет является спутником Pacific Meridian, то и в этом году он порадует владивостокцев. На сцене театра имени Горького и на звездной дорожке (кстати, открытие и закрытие фестиваля пройдут на Приморской сцене Мариинского театра) можно будет увидеть Валерия Гаркалина, Романа Мадянова, Алену Бабенко, Ольгу Ломоносову, Юлию Такшину, Андрея Ильина и многих других.

Приедут на приморский кинофорум киновед Кирилл Разлогов, режиссер Павел Лунгин, кинокритик Вера Мусатова, оператор Александр Мелкумов, продюсер, генеральный директор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев.

В состав жюри кинофестиваля в этом году вошли такие известные в мире кино личности, как продюсер фильмов Оливера Стоуна Максимилиан Аверлайз, режиссер Ройстон Тан (его фильм «Серенада для цензора» получил в 2005-м приз нашего фестиваля за лучшую короткометражку), Ла Анхуи, продвигающая артхаусное кино в США.

– Мы стараемся, чтобы в жюри каждый год был человек, получивший у нас приз, – заявил программный директор кинофестиваля Юрий Гончаров. – Нам кажется интересным, когда человек, представлявший свой фильм на конкурс несколько лет назад, посмотрел на ситуацию как бы с другой стороны.

Как и в прошлые годы, особое внимание команда Pacific Meridian уделяет образовательной составляющей фестиваля.

– Мы решили сделать особый акцент на тексте в кино, на работу сценариста и кинокритика, – сказала Наталья Тимофеева, отборщик фестиваля. – Поэтому пригласили Всеволода Коршунова, сценариста, киноведа, критика, дать мастер-классы. Мало того, мы ждем от приморских кинодеятелей сценарии, синопсисы к фильмам, и Всеволод Коршунов проведет небольшой конкурс, выберет из того, что нам пришлют, самые интересные и достойные.

Замечу, что мы даже покажем фильм об одном из самых интересных кинокритиков в мире – знаменитой Полин Кейл. Также на кинофестивале зритель сможет увидеть программы, посвященные 100-летию корейского кино, 100-летию знаменитого «Баухауса» (известнейшая архитектурная школа в Германии, ставившая во главу угла функциональность и удобство), кино Шри-Ланки и программу к Году театра. И это далеко не полный список, уверяю вас.

Что касается весьма популярной у зрителей программы «Сделано во Владивостоке», то сказать, будет она в нынешнем году представлена или нет, организаторы Pacific Meridian пока не смогли.

– То, что нам предлагают для этой программы, нас пока не устраивает ни качеством, ни смыслом, – отметил Юрий Гончаров. – Конечно, у нас есть фильм «Лионелла» Сергея Боровкова, режиссера из Владивостока, который стал участником престижного кинофестиваля в Клермон-Ферране. Но можем ли мы поставить его в программу «Сделано во Владивостоке», опираясь только на тот факт, что режиссер – наш земляк? Нет, и это понятно. В общем, время еще есть, возможно, мы получим интересные заявки от местных кинематографистов. Но пока…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ