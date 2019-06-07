Мутанты бывают разные: синие, белые, красные… Пять премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходит блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс», биографическая лента об Элтоне Джоне «Рокетмен», европейский триллер «Домино», детективная драма «Мы всегда жили в замке» и ужасы «Обитель страха».

«Люди Икс: Темный Феникс» (16+)

История Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

«Рокетмен» (18+)

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

«Домино» (18+)

Офицер полиции Копенгагена жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведет в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

«Мы всегда жили в замке» (16+)

История семьи отшельников Блэквудов (двух молодых сестер и больного дяди), которые стали мишенью злых пересудов после загадочной гибели остальных родственников. Сестры укрываются в поместье — своем особенном закрытом мире, чьи границы самовольно нарушает красавец кузен, приехавший с корыстными намерениями.

«Обитель страха» (18+)

Дикий Запад, конец XIX века. Где-то в бескрайних прериях живет молодая пара. Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась еще одна семейная пара. Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время. Но, забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ