Выступления приморских артистов оценят видные деятели искусства России Два любительских творческих коллектива из Приморья представят наш регион на втором зональном отборочном этапе Всероссийского фестиваля в Хабаровске с 6 по 9 июня, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди». До 2024 года конкурс состоится поочередно по двум номинациям: «Традиции» и «Культура – это мы!». Всего за 6 лет 120 коллективов-победителей станут получателями грантов.

В этом году за денежный приз и возможность участия в заключительном этапе конкурса поборется 31 коллектив из регионов Дальнего Востока в четырех номинациях. Это представители традиционного вокального и обрядового фольклора, ансамбли народной песни, музыки и танца.

«Приморье в конкурсе представят ансамбль народных инструментов «Озорники» и образцовый ансамбль народной песни «Звонница» творческого объединения «Синтез-В», – уточнили в краевом департаменте культуры.

Выступления конкурсантов оценит всероссийская конкурсная комиссия – жюри, в состав которого войдут видные деятели искусства России, специалисты Министерства культуры Российской Федерации.

Победителям – лауреатам зонального отборочного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции» будут вручены гранты по 2 миллиона рублей и рекомендации к участию в заключительном этапе фестиваля в Москве.

Отметим, что в 2020 году Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов пройдет в конкурсной номинации «Культура – это мы!». В нем смогут принять участие театральные, цирковые и хореографические коллективы, академические хоры и духовые оркестры.

Автор: Отдел новостей «В»