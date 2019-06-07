Особенные таланты «особенных» детей Во Владивостоке в первый день лета состоялся финал детского конкурса-смотра «Возможности безграничны», направленного на поддержку и развитие талантов детей с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс проводился в два этапа. Участниками первого, заочного, тура стали более 450 ребят из 22 муниципальных образований края. А второй, прошедший в форме концерта, собрал на сцене театра молодежи во Владивостоке 90 финалистов.

На концерте ребята представили почти 20 коллективных и сольных номеров, отбор проходил по пяти номинациям. Каждый номер зрители поддерживали аплодисментами.

Не обошлось и без особо волнительных моментов. Так, ученица Владивостокской специальной коррекционной школы-интерната I вида Яна Руда исполнила жестовую песню «Ангел мой». Стоя на сцене в белоснежном платье, красивая девушка на языке жестов передала смысл и текст песни. Равнодушных к такому проникновенному исполнению не осталось. Не меньше эмоций вызвала и песня «Я буду жить» певицы МакSим в жестовом исполнении ученицы Тавричанской специальной коррекционной школы I вида Алины Бурковой.

Но были в программе фестиваля и номера, когда зрительный зал взрывался от смеха. Например, воспитанники Первомайской коррекционной школы-интерната Михайловского района исполнили театральный этюд «Опять двойка». Искренности и достоверности молодых дарований могли бы позавидовать многие взрослые служители Мельпомены.

Надо отдать должное организаторам мероприятия: без наград и дипломов никто не ушел. Дипломанты I и II степени, гран-при – все участники фестиваля получили свои заслуженные награды. Но, как признались зрители уже после фестиваля, самая значимая оценка для детей – это восторг и восхищение всех собравшихся в зале.

Автор: Екатерина ТИХОНОВА