Две недели праздника обещают жителям столицы ДФО артисты Иркутского областного музыкального театра

Во Владивосток на гастроли приезжает Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского. Последний раз иркутяне выступали в нашем городе ровно 9 лет назад. Прощаясь под аплодисменты со зрителями, они обещали непременно вернуться. И сдержали слово...

По традиции спектакли иркутского коллектива пройдут на сцене Приморского краевого академического драматического театра им. Горького.

В этом году в программе гастролеров рок-оперы «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова и «Иисус Христос – суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера. Эти постановки можно назвать визитными карточками театра. Плюс оперетта Имре Кальмана «Сильва» и две оперетты на морскую тему – «Белая акация» Исаака Дунаевского и «Севастопольский вальс» Константина Листова, а также две премьеры – музыкальная комедия «Собака на сене» Геннадия Гладкова и музыкальная драма «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» Лоры Квинт. Каждый спектакль будет показан дважды. Закроет гастроли гала-концерт «До новых встреч, Владивосток!».

– Наш нынешний приезд во Владивосток юбилейный. Начиная с 1950 года мы приезжаем к вам уже десятый раз. Символично, что юбилейное возвращение состоится именно в этом году, который в Российской Федерации объявлен Годом театра. Сегодня в нашем репертуаре свыше 30 постановок: опера, рок-опера, балет, оперетта, мюзикл. Для Приморья мы подготовили программу, охватывающую разные жанры и грани нашей творческой работы, которой мы очень гордимся: это и проверенные временем и зрительской любовью постановки, и интереснейшие новинки только что окончившегося театрального сезона, – рассказал корреспонденту «В» продюсер театра Николай Мринский.

Интересно, что знаменитые спектакли «Белая акация», «Сильва» и «Севастопольский вальс» из списка «классики советской оперетты» год назад были восстановлены труппой театра. По словам Николая Мринского, времена меняются, зрителям хочется новых ощущений и постановок, но музыку Кальмана ничто не заменит и не затмит. Она будет свежа и востребована даже через сто лет.

Во Владивостоке Иркутский музыкальный театр заканчивает свой 78-й театральный сезон. Гастроли в Приморье – это масштабное и затратное мероприятие, в котором участвуют 150 человек: солисты, хор, балет, оркестр под управлением главного дирижера Иркутского музыкального театра Виктора Олина, рок-группа Extrovert, работники театральных цехов. К началу спектаклей прибудут шесть 40-футовых фур с декорациями и костюмами. Это вам не копеечная антреприза, когда «бременские музыканты» приезжают в город с одним чемоданчиком.

– Я не слукавлю, если скажу, что мы привезем во Владивосток двухнедельный праздник для всех любителей театра и поклонников оперетты. Зрители это поймут с самых первых спектаклей. Привести всю труппу, разместить в двух гостиницах, выдать командировочные, оплатить проезд – не каждый театр решится на такой масштабный вояж. Скажу честно, в последнее время мы выезжаем очень редко. В прошлом году у нас были 10-дневные гастроли в Забайкалье, в Читу. Наш театр произвел там фурор. В Чите только театр драмы, и жители соскучились по оперетте, – рассказал Николай Мринский.

Автор: Сергей КОЖИН