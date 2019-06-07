С онкологическим диагнозом живет каждый 39-й россиянин Онколог – это не тот специалист, который занимается ранней диагностикой рака. Онконастороженность должны проявлять врачи первичного звена, напоминает Мedportal. Да и каждому человеку следует внимательно относиться к любым неясным симптомам, не вписывающимся в схемы привычных заболеваний, пусть лучше опухоль не будет обнаружена, чем пропущена.

Современная медицина научилась справляться с раком, но только если удается диагностировать его на ранних стадиях.

С онкологическим диагнозом живет сегодня каждый 39-й россиянин: на конец 2018 года на онкологическом учете уже находились 3 миллиона 762 тысячи 218 человек, из которых полмиллиона с первичным диагнозом. В последние годы в лечении злокачественных новообразований достигнуты существенные успехи, онкология открывает для себя все новые и новые методы, а государство идет навстречу проблеме: на борьбу с онкозаболеваниями выделены беспрецедентные суммы – 965 миллиардов рублей до 2024 года. Однако именно раннее выявление болезни и отсутствие задержек в оказании помощи даст повышение показателей выживаемости и улучшение качества жизни.

Самое распространенное онкологическое заболевание в России (как и во всем мире) – рак молочной железы (13,2 % случаев). Следом по списку: легкие (11,3 %, в основном у мужчин), простата (7,4 %), желудок (6,5 %) и тело матки (4,8 %). За последние 10 лет смертность от рака в России снизилась более чем на 10 %. И хотя количество больных раком растет, об эпидемии речи нет. Заболеваемость увеличивается вместе с ростом продолжительности жизни.

«Сегодня из фатального заболевания рак превратился в хроническое, при котором человек может жить сколь угодно долго и десятилетиями сохранять качество жизни, – отметил ведущий семинара, главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» профессор Сергей Абашин. – В отличие от диабета, к примеру, который человечество лечить пока не научилось. Но возможность излечения рака и отсутствие рецидивов в дальнейшем напрямую зависит от ранней диагностики болезни и обеспечения правильного лечения».

По его словам, обнаруженный на первой и даже второй стадии рак в большинстве случаев полностью излечивается. Болезнь, диагностированную на третьей стадии, иногда можно продолжительно держать под контролем как хроническое заболевание. Если же рак развился до четвертой стадии, речь пойдет о продлении жизни на максимально возможный срок.

Врачам общей практики, да и каждому человеку, необходимо настороженно относиться к любым неясным симптомам, не вписывающимся в схемы привычных заболеваний.

Между тем в России само слово «рак» воспринимается крайне эмоционально, и из-за этого люди часто тянут с обращением к врачу и обследованием. «В нашей стране на всей ее территории сегодня услуги онкологов доступны и качественны, – считает Абашин. – Осталось как-то убедить людей хотя бы раз в год ходить к врачу на полное обследование. Иногда даже хочется делать это как в Китае – насильно». Тем более что сегодня все больше расширяются возможности лабораторных методов диагностики. Так, открытие новых генетических маркеров рака, успехи прочтения участков ДНК (секвенирование) дают возможность определения патологических генов и нахождения наиболее эффективных способов лечения.

Становятся все более доступными и совершенствуются скрининговые методы обнаружения онкозаболеваний. Например, рака предстательной железы, которым ежегодно заболевают 34 тысячи россиян. «Долгое время во всем мире общепринятым был метод скрининга рака предстательной железы посредством определения уровня ПСА (простатического специфического антигена) в сыворотке крови, – рассказал руководитель департамента управления продуктами лаборатории LabQuest Владимир Мухин. – Но этот метод нередко указывал на рак, когда его не было, и не обнаруживал имеющейся болезни. Сегодня появился более точный метод – мы определяем индекс здоровья простаты, так называемый Phi. Знание этого индекса повышает не только выявление рака простаты, но и его агрессивных форм, снижает количество необходимых повторных биопсий».

Кроме того, сегодня известно немало предраковых заболеваний, и иногда для того, чтобы не допустить развития злокачественного процесса, следует просто следить за здоровьем, напомнил Мухин. Так, известно, что за возникновение рака желудка напрямую ответственна бактерия Helicobacter pylori, которая еще в 1995 году была признана Международной ассоциацией по изучению рака канцерогеном 1-го класса. Сегодня для выявления этой бактерии существует несколько методов, самый простой и информативный из которых уреазный дыхательный тест (анализ выдыхаемого воздуха позволяет выявить присутствие выделяемой бактерией уреазы).

А самым эффективным средством профилактики остается здоровый образ жизни. Так, злоупотребление загаром приводит к меланоме (раку кожи). Причем чем белее кожа у человека, тем вреднее ему интенсивный загар. «Особенно велик риск для детей, – напомнил Абашин. – Но, к сожалению, медицина не может запретить родителям выпускать детей на открытое солнце без панамы и одежды». Факторами ощутимого риска могут стать: пять эпизодов солнечных ожогов в возрасте до 15 лет, злоупотребление солнечным излучением или посещением соляриев. Причем после пяти ожогов у ребенка болезнь может настичь его и несколько десятилетий спустя.

Справка «В»

Должны вызывать тревогу:

– необычные кровотечения или выделения;

– уплотнение или утолщение в молочной железе или где угодно на теле;

– любая длительно не заживающая язва;

– нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря;

– охриплость голоса или длительный кашель;

– расстройство пищеварения или трудности при глотании;

– любые заметные изменения в бородавке или родинке.

Автор: Ирина РЕЗНИК, Мedportal.ru