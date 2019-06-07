Внеплановый вызов Житель Владивостока Алексей Кириллович Маненков – участник Великой Отечественной войны. Еще подростком он стал сыном танкового полка, участвовал в боевых действиях в западных областях страны.

Он жил в Воронеже, когда в 1942 году фашисты захватили часть города. Под оккупацию попала и семья 13-летнего Алексея. В это время отец и два старших брата сражались с врагом на разных фронтах. Один из братьев за проявленное мужество после войны был включен в состав личной охраны Иосифа Сталина и четыре года в Кремле защищал главу советского государства.

Бить врага мечтал и Леша. Поэтому, когда Красная армия в январе 1943 года освободила Воронеж, он сразу же присоединился к танкистам. И потом несколько месяцев воевал с ними, освобождал от оккупантов российские города. Ему справили обмундирование, фуфайку, пилотку и сапоги. Пареньку доверили очищать перед каждым боем танковые снаряды от заводской смазки, в периоды редкого фронтового затишья он был на посылках – доставлял донесения между штабом и подразделениями.

Однажды командир полка приказал юному бойцу возвращаться домой, дескать, хватит воевать, марш домой – учиться. Он выписал ему справку с печатями об активном участии в боевых действиях, которую Алексей сохранил. Благодаря ей Алексей Кириллович и считается сейчас ветераном Великой Отечественной. Перед строем всего личного состава воинской части командир зачитал приказ с объявлением благодарности сыну полка, ему вручили сухой паек и отправили на попутной машине домой.

После Великой Победы Маненков-старший продолжил службу в Уссурийске и вызвал к себе сына из Воронежа. Так Алексей оказался на Дальнем Востоке. Во Владивостоке окончил мореходное училище и стал судовым электромехаником. 60 лет он посвятил работе в море в составе Дальневосточного морского пароходства.

Однако годы берут свое, а здоровье подводит. В последнее время Алексей Кириллович прикован к постели. За ним ухаживает супруга Галина Федоровна, но она не может справиться с катетерами, которые ему необходимо менять ежемесячно. Это должна делать патронажная сестра с соответствующим медицинским образованием из ближайшей поликлиники.

В принципе, так постоянно и делалось один раз в месяц. А несколько дней назад катетер засорился на неделю раньше срока. Хозяйка стала названивать в поликлинику, а там уперлись, мол, придем только через пять дней. Галина Федоровна пыталась объяснить, что в этом случае придется приходить уже на девять дней. Но так и не убедила медиков.

Она обратилась за помощью в редакцию нашей газеты. Корреспондент «В» попросил разъяснения в службе социальной защиты краевого департамента труда и социального развития. Там отреагировали мгновенно. Уже через пару часов в квартиру ветерана позвонили, пришел специалист из той самой поликлиники и поменял медицинское изделие. Как сообщила «В» супруга ветерана, медик был раздражен внеплановым вызовом и свое недовольство проявил в небрежном обслуживании пациента.

Сейчас проблема разрешилась. Но автора гложет сомнение: а ну как ветерану опять откажут в своевременной медицинской помощи, а журналист не успеет дозвониться до соответствующих служб. И тогда участнику Великой Отечественной войны не придется встретить ближайший юбилей Великой Победы…

Автор: Николай КУТЕНКИХ