В технопарке можно будет играть в шахматы и подтянуть английский Владивостокский «Кванториум» готовится к началу ремонтных работ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, между Дворцом детского творчества и ООО «Векторстрой» было подписано два договора на выполнение ремонтных работ в помещениях будущего технопарка. Общая стоимость работ составит около 64 миллионов рублей.

Согласно заключенным договорам подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, а также выполнить капитальный ремонт внутренних помещений. Строители заменят инженерные сети, произведут отделочные работы. Как отмечают во Дворце детского творчества, при проведении строительных работ имеющиеся там объекты архитектурного наследия будут сохранены.

Напомним, что в этом году для обучения в новом «Кванториуме» предусмотрено 800 мест. Еще около 3 тысяч детей, как ожидается, будут вовлечены в различные мероприятия, организуемые технопарком. Дети на выбор смогут заниматься по девяти программам научно-технической и естественно-научной направленности, а также обучаться шахматам, математике и английскому языку.

Автор: Отдел новостей «В»