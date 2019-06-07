На перекрестке Вилкова – 50 лет ВЛКСМ установят светофор Еще один перекресток во Владивостоке сделают регулируемым. Уже в этом году на пересечении улиц Вилкова и 50 лет ВЛКСМ дорожные службы установят светофор. Это будет сделано в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, по итогам мониторинга дорожной ситуации, обращений граждан и статистики ДТП администрацией Владивостока совместно с ГИБДД принято решение об установке светофоров на таких сложных перекрестках, как Всеволода Сибирцева – Ломоносова, Вилкова – 50 лет ВЛКСМ и Университетский проспект – поворот на Канал и Поспелово.

Напомним, что некоторые светофоры на улицах города дорожные службы планируют дополнительно перевести в круглосуточный режим работы.

Кстати, улица Вилкова включена в этом году в капитальный ремонт. Работы здесь также проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участках от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14. Всего в рамках нацпроекта во Владивостоке будет отремонтировано 15 улиц: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина и Вилкова.

Автор: Отдел новостей «В»