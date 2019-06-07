Землю на мысе Песчаном предлагают молодым семьям Жеребьевка земельных участков для семей с двумя детьми и молодых семей (согласно закону Приморского края № 250) впервые пройдет во Владивостоке 19 июня. На выбор гражданам предложено 305 участков в селе Береговом на мысе Песчаном, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На жеребьевку приглашены 304 семьи, процедура пройдет в Культурно-развлекательном центре профсоюзов.

Как уточнили в управлении муниципальной собственности администрации Владивостока, этот земельный массив в соответствии с законом сначала был предложен гражданам с тремя и более детьми, однако в ходе общественных обсуждений участники проголосовали против выделения в этом районе земельных участков для многодетных семей.

Причина – прежде всего значительная удаленность от городской черты и сложная транспортная доступность.

Однако это обстоятельство многие молодые семьи и семьи с двумя детьми могут расценивать не так критически, учитывая также и целый ряд позитивных факторов в селе Береговом, в числе которых, к примеру, близость к морскому побережью и наличие подъездной дороги.

Семьям с двумя детьми и молодым семьям участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно – так же как и многодетным. Но уже не в собственность, а в аренду сроком на 20 лет. При этом размер арендной платы – в соответствии с законом № 250 – не превышает размера земельного налога, рассчитанного на участок.

Если семья в течение 5 лет построила на участке жилой дом и зарегистрировала его в государственном реестре, участок бесплатно передается в общую долевую собственность. Площадь предлагаемых участков в среднем порядка 1000 кв. метров.

По данным управления муниципальной собственности, на сегодня в реестре состоит около 7,5 тысячи семей с двумя детьми и молодых семей.

Напомним, что краевой закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» принят в 2013 году.

При этом семьям с тремя и более детьми в соответствии с законом на сегодня во Владивостоке предоставлено 2038 земельных участков.

Автор: Отдел новостей «В»