С улиц города вывезли 450 тонн отработанных автошин Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ), административно-территориальных управлений (АТУ), управляющих компаний Владивостока, ТСЖ и ГСК продолжают работы по вывозу с улиц города отработанных автомобильных шин, сообщили в пресс-службе мэрии. Их принимают на специальной площадке Спецзавода № 1, а затем вывозят на утилизацию, которую на безвозмездной основе по договоренности с администрацией Владивостока осуществляет компания «ЭкоСтар Технолоджи».

На сегодняшний день специалисты завода уже приняли на переработку 450 тонн покрышек. Из них делают резиновую крошку, которая служит основным компонентом при изготовлении травмобезопасных детских и спортивных площадок.

Ажиотаж с выкапыванием шин и складированием их на городских и придомовых территориях напрямую связан с новыми правилами благоустройства города. Согласно им шины необходимо демонтировать до 1 августа 2019 года. В противном случае административно-территориальные комиссии будут вправе штрафовать УК или ТСЖ.

Старые, отработанные покрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды старые покрышки способны выделять в почву и атмосферу очень токсичные вещества. А при уничтожении шин методом сжигания в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.

«Современные способы утилизации шин дают возможность производить множество безопасных и полезных изделий. Сырье, получаемое в результате переработки, применяют при производстве резиновых матов, брусчатки, различных покрытий. Важно отметить, что в процессе производства изделий используются безопасные связующие материалы и красители, которые не представляют опасности для людей и окружающей среды при условии стандартной эксплуатации на объектах уличной сети», – отмечает начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков.

Напомним, что также во Владивостоке продолжает свою работу экологический проект «Свалкам – нет». Каждый житель города может сдать отработанные автошины в специальные пункты приема, с которыми заключены договоры.

Стоимость приема отработанных автомобильных покрышек от физических лиц составляет не более 60 руб. за одно колесо легкового автомобиля или внедорожника и не более 300 руб. – грузовика.

Автор: Отдел новостей «В»