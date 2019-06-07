Владивосток избавляется от рекламы: к демонтажу незаконных конструкций присоединились предприниматели Сотрудники административно-территориальных управлений (АТУ) Владивостока продолжают проводить разъяснительную работу с предпринимателями по правилам размещения рекламных вывесок на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий.

На этот раз рабочее совещание с представителями бизнеса состоялось в Первомайском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Участники совещания рассмотрели вопросы правильного оформления фасада здания, законности вывесок и приведения их в надлежащее состояние», – сообщили специалисты АТУ Первомайского района.

По итогам совещания многие предприятия приступили к демонтажу незаконных рекламных конструкций и вывесок. Так, рекламные баннеры уже убраны с фасадов торговых центров «Зеленый остров», «Первомай», «Серп и молот».

Отметим: согласно правилам благоустройства для размещения вывески на территории муниципального образования необходимо прежде всего согласовать с администрацией города дизайн-проект размещения. Размещение вывесок, которые не соответствуют таким дизайн-проектам, не допускается. Нарушение норм и правил в сфере благоустройства, в том числе несоблюдение требований к размещению вывесок, влечет наложение административного штрафа. В отношении должностных лиц сумма штрафа составляет до 10 тысяч, юридических – до 80 тысяч рублей.

Работы по очистке улиц от незаконной рекламы ведутся ежедневно во всех районах города. Специалисты АТУ убирают афиши, объявления, баннеры со всех объектов городской инфраструктуры. Благодаря такой работе становятся чище различные ограждения, опоры освещения, остановочные павильоны, фасады зданий.

Автор: Отдел новостей «В»