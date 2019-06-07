Мирная миссия «падающей волны» Сегодня, 7 июня, из Японии в Россию с визитом дружбы отправляется эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами» (в переводе с японского означает «падающая волна»).

10 июня он зайдет в главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке, сообщает сайт Министерства обороны РФ. В рамках визита в заливе Петра Великого эсминец примет участие в российско-японских учениях по поиску и спасению на море «Сарекс-2019». Программа пребывания японских моряков во Владивостоке также предусматривает протокольные встречи с командованием ТОФ и руководством администрации города, проведение культурных и спортивных мероприятий.

Ранее корабль Японии посещал Владивосток в ноябре 2017 года. В прошлом году флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» побывали в порту Хакодате на японском острове Хоккайдо.

На этот год также запланировано проведение трех совместных военно-морских учений с кораблями военно-морских сил Японии, Индии и Вьетнама.

Автор: Николай КУТЕНКИХ