В аграрном секторе Приморья падает производство Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями за январь – апрель составил 4086 млн рублей, что на 30 % меньше, чем год назад, сообщает крайстат.

На показатель повлияло сокращение объемов основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств, но главным образом за счет существенного снижения поголовья свиней и птицы. Кроме того, производство овощей защищенного грунта сократилось на 59 %.

В хозяйствах всех категорий снизилось производство мяса на 63 %, яиц – на 29 %, молока – на 3 %.

Также, по данным крайстата, сократилось поголовье сельскохозяйственных животных: коров – на 4 %, свиней – на 50 %, птицы – на 42 %.

Аграриями реализовано 27,3 тыс. центнера скота и птицы в живом весе, 122,1 – молока, 738,2 – зерновых культур, 327,1 – сои, 14,8 – картофеля, 23,1 – овощей, 38,5 млн штук яиц.

По сравнению с прошлым годом снизилась реализация всех основных продуктов сельского хозяйства.

Автор: Отдел экономики «В»