Против дам выставили боевые машины Женщины-военнослужащие, обучающиеся в центрах подготовки младших специалистов Восточного военного округа, выполнили один из сложнейших элементов учебной подготовки – «обкатку» боевыми машинами.

Девушки отработали навыки метания противотанковых гранат и ведения огня из окопа для ликвидации десанта условного противника, высаживающегося из БМП.

В окружных учебных центрах ВВО завершается обучение очередного набора военнослужащих по контракту, которые проходят интенсивную общевойсковую подготовку.

Традиционно в каждом потоке сборы проходят военнослужащие–женщины. Сейчас их более 20, а всего обучение проходят около 700 контрактников.

Завершится практический этап обучения в середине июня. После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в свои воинские части для дальнейшего прохождения службы, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Автор: Отдел новостей «В»