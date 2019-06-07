«Паллада» фестивалила в Нагасаки Учебное парусное судно «Паллада» вернулось во Владивосток из 143-го рейса, побывав в Нагасаки (Япония) и Циндао (КНР).

На борту судна плавательную практику проходили 117 курсантов из Дальрыбвтуза, Керченского государственного морского технологического университета, Сахалинского морского колледжа, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа.

За время рейса курсанты и экипаж присоединились к фестивалю парусных судов «Нагасаки-2019» в Японии. Также в местах стоянок во всех портах на учебном парусном судне проводились мероприятия «открытого борта».

В этом году «Паллада» проведет два учебных рейса, а 1 ноября отправится в кругосветную экспедицию учебных парусных судов Росрыболовства, посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева.

Во Владивостоке «Паллада» пробудет менее месяца и в следующий рейс отправится уже в конце июня, сообщили в пресс-службе Дальрыбвтуза.

Автор: Отдел новостей «В»