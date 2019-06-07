В список капремонта внесли еще две улицы На улицах Хабаровской и Луговой (от Рудневского моста до площади Баляева) во Владивостоке начались ремонтные работы. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), отметили в пресс-службе мэрии.

Данные улицы дополнили список тех объектов, где подрядчики уже приступили к ремонту.

«Всего в рамках нацпроекта в этом году во Владивостоке будут отремонтированы улицы Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14», – уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Сейчас подрядная организация «Автобан-ДВ» убирает на Хабаровской и Луговой старые бортовые камни и монтирует новые бордюры. Стоит отметить, что на каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, здесь восстановят люки и решетки.

«В этом году по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе будет капитально отремонтировано 15 улиц и построен пешеходный переход на улице Олега Кошевого», – подчеркнул руководитель городского управления дорог и благоустройства Сергей Макаров.

Напомним, что к работам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также приступила и компания «Строй Сити». Ее специалисты ведут ремонт на Сахалинской и Добровольского.

Автор: Отдел новостей «В»