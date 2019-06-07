Полиция сообщила, куда жаловаться на «веревочников» В Приморье проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт-2019».

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, стражи порядка проверяют законность ведения предпринимательской деятельности в зонах курортного отдыха, а также соблюдение правил безопасности на пляжах.

Полиция напоминает жителям и гостям Приморья о том, как отличить «веревочников» от добросовестных арендаторов пляжей:

– если на территории пляжа есть оборудованная парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов, заезжающих на данную территорию. Если же на пляже нет автопарковки, то арендатор не имеет права требовать плату за въезд;

– если прибрежная полоса передана предпринимателю по соглашению на благоустройство, арендатор обязан установить для отдыха теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора, биотуалеты, а также выполнять обязательства по вывозу мусора, наведению порядка в течение дня, обеспечению безопасности отдыхающих;

– предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов торговли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря и т.д. В этом случае оплата с отдыхающих берется только за пользование данными услугами;

– при возникновении сомнений в законности взимания денежных средств при въезде на территорию пляжа гражданам предлагают обращаться в дежурные части отделов полиции либо звонить по телефону 02, для мобильных – 102.

Справка «В»

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

отдел полиции № 1 (Ленинский район) 226-71-71;

отдел полиции № 2 (Первомайский район) 227-65-63;

отдел полиции № 3 (Первореченский район) 240-38-65;

отдел полиции № 4 (Фрунзенский район) 249-09-26;

отдел полиции № 5 (Советский район) 232-05-26;

отдел полиции № 6 (Океанский) 238-80-03;

отдел полиции № 9 (остров Русский) 249-09-27.

Телефон доверия Управления МВД России по Приморскому краю 8 (423) 240-10-00.

Автор: Отдел новостей «В»