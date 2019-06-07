В рисунках юных – только море и любимый город «У самого синего моря» – так называется выставка учащихся изостудии Ирины Курьяновой, которая проходит в зале Дома офицеров флота. Более 80 работ, и от каждой веет соленой водой, теплым песком, влажным морским ветром.

– Эта выставка в ДОФе у нас традиционная, она проходит каждый год по итогам учебного года. И я хочу сказать спасибо руководству Дома офицеров, которое безвозмездно предоставляет нам зал, – рассказывает руководитель студии Ирина Курьянова. – Тему для работ ребятам предложила я, а уж они рисовали все, что в их мыслях и фантазии связано с морем, причем по памяти, потому что на пленэры мы выезжаем только летом. Вот сегодня, к примеру, были в Союзе художников, еще ездим на море, в Ботанический сад… И эти пленэры будут вдохновлять нас весь следующий учебный год и станут во многом темой для будущей выставки.

Веселые летние пляжи и корабли, матросы и капитаны, крабы и рыбы, сопки и спускающиеся к морю улицы Владивостока – все, что связано с темой моря, с родным городом, отражено в работах юных студийцев.

– Я занимаюсь в студии всего год, а больше всего люблю рисовать море, – рассказала юная участница выставки Мария Сушкова. – Здесь моя работа – как раз про море.

Оно вкусно пахнет, и в нем весело купаться.

Для участников изостудии Ирины Курьяновой выставка – настоящий ежегодный праздник, повод и похвастать немного, и показать себя.

– А главный посыл наших работ, всех до единой, очень прост, – говорит Ирина Юрьевна. – В каждом рисунке – наш город и наша любовь к нему.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ