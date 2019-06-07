Пожилых приморцев учат, как не стать жертвой Более 40 занятий с начала года по программе «Школа безопасности» организовали специалисты Приморского центра социального обслуживания населения (ПЦСОН). Слушателями курсов в первом полугодии стали около 400 пожилых приморцев, сообщили в пресс-службе края.

Разработанная специалистами центра социальная программа направлена на повышение уровня безопасности повседневной жизни пожилых людей и инвалидов, уточнили в краевом департаменте труда и социального развития.

Противопожарная безопасность, правила поведения на дорогах и во время чрезвычайных ситуаций, приемы, позволяющие распознать телефонных мошенников, тренинги по финансовой грамотности, профилактика различных заболеваний, оказание первой медицинской помощи – темы для занятий выбираются самые актуальные. В качестве инструкторов приглашаются специалисты разных ведомств, экстренных служб, телефонных компаний, финансовых организаций, общественники.

«К примеру, в период отопительного сезона с нами активно сотрудничают инспектора по пожарному надзору. И не только как лекторы. Вместе с сотрудниками МЧС социальные работники посещают своих подопечных, живущих в частном секторе», – рассказали в центре.

Специалисты не только напоминают о правилах обращения с огнем и печным отоплением, но и дают на месте необходимые рекомендации. Они могут осмотреть дом, в случае обнаружения неисправной розетки или электропроводки обратить внимание хозяев на необходимость безотлагательного ремонта.

Большую помощь в работе «Школы безопасности» оказывают телефонные компании.

«Немолодые, доверчивые люди, которые плохо ориентируются в современных технологиях, чаще всего попадают под влияние злоумышленников. После уроков мобильной грамотности пенсионерам проще обезопасить себя от телефонных аферистов», – убеждены специалисты.

Еще одна сфера, традиционно вызывающая интерес пожилых учащихся, – финансовая. На таких занятиях представители кредитных организаций говорят о безопасности при пользовании банковскими продуктами и услугами, обучают пенсионеров распознавать признаки финансового мошенничества.

«Повышая грамотность в этих вопросах, мы можем существенно снизить рискованное поведение граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства», – убеждена и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Специалистами Приморского центра социального обслуживания населения подготовлены памятки, которые акцентируют внимание пожилых людей еще на одной проблеме: о том, как не стать жертвой мошенников в стенах собственной квартиры. В них – напоминание о том, что социальные работники не распространяют лекарства, продукты, бытовую технику. Работники муниципалитета не будут внезапно обсуждать на дому любые вопросы, связанные с наличными деньгами.

«Крупный выигрыш по телефону, просьба спасти родственника, попавшего в беду, – все это поводы немедленно перезванивать родным, а не доверяться панике и следовать инструкциям преступников. Об этом социальные работники говорят постоянно, посещая своих подопечных на дому», – подчеркивает врио директора ПЦСОН Мария Кузьмина.

Узнать о работе «Школы безопасности» пенсионеры могут по социальному телефону 8 (423) 260-43-19 или в филиалах ПЦСОН в муниципальных образованиях Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»