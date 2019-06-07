Вышли подышать Гимнастика цигун открыла летний сезон в приморской столице

Общественное движение «Долголетие» продолжает проводить бесплатные занятия гимнастикой для пенсионеров. С начала лета они снова переместились в парки и скверы Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Переход на летние площадки – всегда радостное событие для участников проекта, потому что гимнастикой цигун правильнее заниматься на открытом воздухе в гармонии с природой, дышать свежим воздухом», – рассказала руководитель проекта во Владивостоке Юлия Беликова.

Организаторы зарядки отмечают, что летом участниками проекта становится около 200 человек. Бесплатные занятия для них всегда проводит профессиональный тренер. Сами участники тренировки уверены, что гимнастика цигун способствует укреплению здоровья, а также помогает получить заряд сил на целый день.

«Те, кто ходит постоянно, отмечают улучшение общего самочувствия, говорят, что сил становится больше, успевают сделать много всего за день, а главное, появляется смысл жизни, есть цель утром встать и пойти на гимнастику, а потом и день складывается более продуктивно», – отметила Юлия Беликова.

Занятия проходят бесплатно на пяти городских площадках:

– в сквере им. Ленина (ул. Посьетская, 24, площадь за памятником Ленину) по понедельникам, средам и пятницам с 9.30 до 10.30;

– в парке Минного городка (ул. Луговая, 34, место занятий – центральная сцена парка) по понедельникам, средам и пятницам с 11.30 до 12.30;

– на территории около Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43) по вторникам, четвергам и субботам с 9.00 до 10.00;

– в детском парке «Солнышко» (ул. Бородинская, 15б) по понедельникам, средам и пятницам с 9.30 до 10.30;

– в сквере Ветеранов (ул. Ильичева, 11а) по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 9.00.

Изменения в расписании всегда можно уточнить по телефону 8-950-286-43-83.

Автор: Алексей АЛЕКСАНДРОВИЧ