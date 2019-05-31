Годзилла против Змея Горыныча Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

Лидеры проката «Аладдин» и «Годзилла 2: Король монстров», видимо, распугали своих соперников и расчистили поле: слишком мало новинок приходится на последнюю неделю мая. Тем не менее сказать о них есть что. Гигантские монстры из второй части «Годзиллы» способны захватить не только целый материк, но и заграбастать основную часть кассовых сборов. Любят зрители японских чудищ и охотно несут им свои деньги.

Поспорить с доисторическим ящером-пришельцем-мутантом (кем только не был Годзилла за свою 60-летнюю историю) взялись кошечки и собачки из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2». Если второй фильм привлечет детскую аудиторию, то взрослых зрителей ждет историческая мелодрама «Куриоса».

«Годзилла 2: Король монстров» (16+)

История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трехголовый монстр Кинг Гидора, похожий на чудище из русских сказок Змея Горыныча. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторону и постараться не погибнуть.

Продолжения франшизы обещают быть многочисленными. Предыдущий фильм про японского монстра, рассказав довольно простую историю, оставил пространство для интриги. Во-первых, самого Годзиллу показывали совсем недолго. Он занял скромных пять-семь минут экранного времени. Это такое хитрое авторское подмигивание зрителю: дескать, ждите следующего кино, где мы покажем его чуть больше. Во-вторых, из серии в серию монстр прирастает боевыми навыками и новыми возможностями. В-третьих, впереди у него встреча с еще более зловещими и опасными соперниками. Авторы из серии в серию оставляют лазейку для сиквела. При этом радуя зрителя масштабными боевыми сценами и разрушениями всего, что только можно.

«Тайная жизнь домашних животных 2» (6+)

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Аа-ай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!

Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных в то время, пока вы их не видите.

Второй фильм, так же как и первый, является ни к чему не обязывающей милой комедией, где юмор строится на отдельных смешных моментах, доступных даже самым маленьким зрителям.

«Куриоса» (18+)

Чувственный любовный треугольник в богемной атмосфере Парижа конца XIX века. Двое мужчин влюблены в одну женщину, а запреты существуют для того, чтобы их нарушать. В основе фильма – дневники и письма известных светских персонажей того времени.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ