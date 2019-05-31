Споем о городе родном
В воскресенье, 2 июня, в Малом зале Приморской краевой филармонии состоится вечер эстрадной песни «Вечерний Владивосток». Он посвящен грядущему 159-летию нашего города.
Артисты филармонии Юлия Макеич, Николай Буров, Ольга Андреева, Дмитрий Сабитов, эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршикова и Константин Мищенко порадуют слушателей прекрасными песнями о Владивостоке и о море. Прозвучат такие шлягеры, как «Море, море», «На улице Каштановой» Юрия Антонова, «Бухта радости» Игоря Саруханова, «Морская душа» Игоря Николаева, «Городские цветы» Максима Дунаевского.
Автор: Отдел новостей «В»