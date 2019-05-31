Поздравляем, «Вихрь»! Педагоги и участники заслуженного ансамбля танца «Вихрь» завоевали звания лауреатов первой степени на завершившемся недавно в Хабаровске Дальневосточном чемпионате по народному танцу.

Как рассказала руководитель ансамбля Тамара Грибанова, эта победа – доказательство творческой энергии, что накопил в себе «Вихрь» за годы существования, а главное – повод для большой радости.

– Наши педагоги, участники ансамбля, их родители, наш хореограф Светлана Макарова – все мы ликуем и радуемся, не зря так упорно работали и готовились к конкурсу, – сказала Тамара Грибанова. – Эти победы дают нам право на участие в российском чемпионате в Москве, и мы гордимся этим фактом.

Автор: Отдел новостей «В»