Монета показала истинное лицо союзника В США и Европе разгорелся скандал из-за выпуска американцами юбилейной монеты к 75-летию окончания войны над фашистской Германией и ее союзниками. Моя дочь, часто бывающая в городах Старого Света, отмечает, что многие французы осудили поступок американцев.

Монета выполнена из обычного сплава, не драгметаллов. И она не имеет номинала. Это означает, что монета памятная. И цену ей определит не главный банк страны, а народ.

На ней изображено всего три флага стран антигитлеровской коалиции – в центре звездно-полосатый и по краям чуть выглядывают стяги Англии и Франции. Флага Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть той войны и сломал хребет нацизму, нет вовсе.

И это не первое предательство со стороны Вашингтона по отношению к своим союзникам. Например, если о поставках по ленд-лизу в нашу страну разговоров много, то сведения о помощи янки фашистам практически стерли из памяти. А ведь суда нейтральных государств до весны 1944 года везли из Штатов в Третий рейх редкоземельные металлы, топливо, автомобили, компоненты и приборы для смертоносного оружия и боеприпасов. Делалось это в надежде, что немцы будут их использовать против Красной армии. Чтобы максимально ослабить армию-освободительницу и не дать советским войскам войти в Европу.

За океаном только люди старшего поколения еще знают правду. Подавляющая часть общества, особенно молодежь и дети, совсем не в курсе, кто на самом деле одолел нацизм. А сейчас Соединенные Штаты хотят вытравить из народной памяти и сам факт участия СССР в той тяжелейшей битве, и то, что мы потеряли в ней

27 миллионов человек.

Правда заключается в том, что, когда советский народ в 1941 и 1942 годах, истекая кровью, защищал Москву, Ленинград, Севастополь и Сталинград, США трусливо ждали – чья возьмет. В 1943-м на Курской дуге произошел коренной перелом в войне, и лишь тогда янки решились захватить у небоеспособной Италии остров Сицилия в Средиземноморье. Когда в 1944 году мы завершали освобождение от врага захваченных земель и ворвались в Восточную Европу, американцы спохватились: делить трофеи будут без них. Вот тогда они открыли второй фронт в Нормандии. Несмотря на эти мелкие подлости, СССР заявлял о равных правах на победу всех союзников.

Когда-то кумир миллионов американцев Элвис Пресли сказал фразу: «Правда подобна солнцу. От нее можно закрыться на какое-то время, но от этого она никуда не исчезнет».

Автор: Николай КУТЕНКИХ