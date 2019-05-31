Верхи могут, но низы не хотят Почему в Арсеньеве не удалось с первой попытки выбрать главу администрации

Несмотря на то что Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» согласовало кандидатуру Владимира Авагимяна в качестве будущего главы Арсеньева, в думе города авиастроителей, состоящей полностью из единороссов, только меньше половины отдали за него свой голос.

Гроза в конце мая

Имя нового мэра Арсеньев должен был узнать 21 мая. На эту дату было назначено заседание городской думы, главным вопросом которого как раз и было избрание главы муниципалитета. Напомним, что в Приморье сегодня глав городов и районов избирают не жители, а депутаты местных дум.

Арсеньевским депутатам на голосование предоставили двух кандидатов: Владимира Авагимяна и Александра Толстунова. Оба, кстати, также являются местными народными избранниками.

Какой-либо интриги голосование не предвещало. Кандидатуру Владимира Авагимяна ранее поддержало региональное отделение партии «Единая Россия». Учитывая, что Дума Арсеньева полностью состоит из единороссов, ее решение казалось очевидным и предсказуемым. Но произошло невероятное.

За Авагимяна проголосовали 10 депутатов, против – 11. За кандидатуру Толстунова не проголосовал никто, против – 13 голосов, воздержались – 8. В итоге окончательное решение в тот день по выборам главы Арсеньевского городского округа принято не было.

В Приморском отделении партии «Единая Россия» отреагировали на депутатский саботаж очень остро. Секретарь отделения Людмила Талабаева отметила, что народными избранниками были нарушены партийная дисциплина и депутатская этика.

«Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета партии, – приводит ее слова официальный сайт регионального отделения партии. – Кандидатура была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более непонятно, почему члены фракции, которые составляют в думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по партии на заседании фракции (16 за, 4 против, 1 воздержался), а потом вдруг изменили свое решение. С этим нужно обязательно разобраться», – заявила Талабаева.

Для прояснения ситуации в Арсеньев отправились представители Региональной контрольной комиссии партии.

«В любом случае мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры. Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика», – подчеркнула Людмила Талабаева.

На следующем, уже внеочередном заседании Думы Арсеньева, прошедшем 27 мая, оба кандидата отказались участвовать в процедуре избрания, подав соответствующие заявления. Теперь город авиастроителей ждет второй раунд – новая процедура избрания главы города. В ближайшее время депутаты примут решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение этой должности.

Нет договоренности с местными

Непростую ситуацию прокомментировали приморские политологи в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

«Мы наблюдаем очень важный момент, – считает политолог Павел Наливайко. – Региональные власти продолжают формировать муниципальную вертикаль. С начала года выбрали глав Хасанского и Ханкайского районов. Это далось не без труда. Главу Хасанского района выбрали только со второго раза. Дальше был избран глава Владивостока. Сейчас должны были, на первый взгляд, без проблем пройти выборы в Арсеньеве. Но произошел некий саботаж или провокация. Единороссы до сих пор сами не могут понять, что это было. Но мы, политические эксперты, констатируем отсутствие договоренности с местными элитами. Все-таки это свидетельствует о том, что в регионе по-прежнему нет диалога между муниципалами и краем».

Кто в кандидатах?

Другой закономерный вопрос: а может, дело в самих кандидатах? Кто они и что собой представляют?

«В финал конкурса вышли два человека, – продолжил Павел Наливайко. – Оба депутата думы, оба представители партии «Единая Россия». Один – Владимир Авагимян – заместитель председателя думы, руководитель фракции «Единой России» в этой думе. Второй – Александр Толстунов, также депутат и также активный партийный функционер.

«Если покопаться немного глубже в информационном пространстве, сразу всплывает определенный негативный бэкграунд, связанный с присутствием Владимира Авагимяна на территории Арсеньева, с его работой, – отметил политолог Сергей Гребенюк. – В контексте мэрской кампании неоднократно фигурировал сюжет, что он якобы купил один из заброшенных в 90-е детских садов, отремонтировал здание и превратил его в собственный особняк в центре города. Безусловно, все это было сделано по закону и ничего плохого в этом, по сути, нет. Но это не прибавляет ему политических очков и симпатии населения. Как пример я могу вспомнить одного краевого деятеля, который во Владивостоке также купил детский сад и переоборудовал его под офис. Ему потом этим эпизодом постоянно тыкали в нос».

Фактор системности не сыграл

Следующий вопрос, который обсудили политологи: был ли демарш арсеньевских депутатов связан с недовольством, когда старшие коллеги навязывают своих кандидатов сверху.

«Здесь другая ситуация, – считает Павел Наливайко. – Напомним, что сейчас прямых выборов мэра городских округов и районов нет. Глава администрации избирается депутатами думы после того, как конкурсная комиссия представит список для голосования. В Арсеньеве так и произошло. Как правило, в такой системе кандидатура согласовывается предварительно, до заседания думы и даже до начала самого конкурса. Победитель становится понятен еще до процедуры. Люди, которые наблюдают за процессом, понимают, что фаворит один. И тут ставка была сделана на Авагимяна. И ему не хватило буквально одного голоса. Мы понимаем, что депутаты в городе представляют интересы тех или иных местных элит. И с ними договоренностей не было выстроено. Возможно, краевые специалисты до конца не оценили ситуацию. Не провели анализ, не сформировали прогноз…

«Сильными игроками в Арсеньеве являются заводы «Прогресс» и «Аскольд», – отметил Андрей Калачинский. – Два оборонных предприятия. Два крупнейших работодателя. Руководство и коллективы этих предприятий имеют собственные интересы. И им предлагают голосовать за Авагимяна. И эти смелые люди при открытом голосовании (когда видно, кто поднимает руку, а кто нет) сказали: нет, пока мы не хотим видеть этого человека главой города».

Не недочет, а кризис

Экспертов насторожило и то, что это уже второй случай местного политического неповиновения за год. Первый эпизод – Хасанский район, где местные элиты не смогли сразу избрать главу администрации, что привело к повторному голосованию.

«Я бы сказал, что сейчас мы наблюдаем не индивидуальный просчет, а кризис, – отметил Павел Наливайко. – Оба этих случая – проявление системного кризиса внутренней политики региона. И он никак не связан с действующей командой в администрации края. Эта история длится с 2015 года. С тех пор, как у нас началась реформа местного самоуправления, которую навязали сверху. Именно оттуда пошли политические конфликты. Вспомните: Находка, Большой Камень и так далее. Система будет конфликтной еще несколько лет. Сейчас не нужно демонизировать краевую администрацию. У них вполне конкретные задачи – стабилизировать ситуацию в регионе после сентябрьских неудачных губернаторских выборов. Напомним, что итоги второго тура, в котором приморцы выбирали между и.о. губернатора Андреем Тарасенко и депутатом Андреем Ищенко, были признаны недействительными. В том же Арсеньеве до сих пор существует серьезное протестное настроение. Во Владивостоке протестное настроение. В управление городами и районами ставятся люди, которые должны просто профессионально заниматься хозяйственной деятельностью. Мэр в данном случае не является самостоятельным политическим игроком. Он некий политический агент, который выполняет четкие задачи жизнеобеспечения и развития. Если мэры будут ремонтировать дороги, заниматься благоустройством и не будут лезть в политику, это снизит протестную активность».

Пока верстался номер, стало известно: восемь депутатов Думы Арсеньева лишились членства «Единой России». Они, по мнению руководства партии, своими действиями нанесли ущерб политическим интересам ЕР, сообщает пресс-служба Приморского отделения партии власти.

Автор: Евгений СИДОРОВ