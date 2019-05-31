Школьников приглашают на бесплатные экскурсии по городу Максимально интересно и с пользой провести летние каникулы приглашает муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр», работающий при администрации Владивостока. Ежемесячно юные горожане в рамках экскурсионного клуба «Изучай город» будут знакомиться с достопримечательностями и памятниками краевой столицы, которая 2 июля отметит 159-ю годовщину со дня основания, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В краевой центр приезжают тысячи туристов из далеких стран, а мы, горожане, просто можем выйти из дома и найти что-то необычное. Для туристов гиды проводят экскурсии, и зачастую у тех, кто приехал на несколько дней, знаний о городе больше, чем у нас, коренных жителей. Эту ситуацию мы вместе и исправим с помощью экскурсионного клуба «Изучай город», – говорит Константин Мороз, автор проекта, главный специалист МКУ «Молодежный ресурсный центр».

При подготовке программы

«Изучай город» Константин специально изучил литературу об истории города, прошел будущими маршрутами. Первый сбор участников экскурсионного клуба состоялся на набережной Спортивной гавани в минувшую пятницу, 24 мая. Оттуда и началось новое знакомство школьников и студентов с Владивостоком.

Затем молодые люди свернули на главную улицу города – Светланскую. Они сделали остановку возле стелы на месте высадки первопроходцев, которая расположена на Корабельной набережной. Именно здесь 2 июля 1860 года с транспорта «Маньчжур» высадились солдаты под командованием прапорщика Николая Комарова, первые жители и строители Владивостока.

Как отметили подростки, маршрут был несложным, но информативным: набережная Спортивной гавани – центральная площадь – Корабельная набережная – набережная Цесаревича. К тому же повезло с погодой – было солнце и дружелюбная компания.

Напомним, что для подростков также работает экскурсия «Владивосток – город воинской славы». Следующий поход в рамках клуба «Изучай город» состоится уже в июне. Точную дату и место проведения можно узнать по телефону 222-22-94 (Константин Мороз). Приглашаются все желающие.

Автор: Отдел новостей «В»