Из Москвы в Приморье: выращивать грибы Жительница столицы РФ Ольга Жирикова оформила дальневосточный гектар в Партизанском районе Приморья неподалеку от железнодорожной станции Красноармейской.

На полученном участке она собирается обустроить плантацию по разведению лекарственных грибов и построить дом, сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Я детально изучила землю в окрестностях, так как моя цель – участок с нетронутой природой, но с хорошей транспортной доступностью, а также неподалеку от населенных пунктов. Немаловажно и наличие Интернета, ведь я веб-разработчик и свою профессию бросать пока не планирую. Расположение участка позволит не только удобно разместиться на гектаре и открыть производство, но и организовать доставку покупателям», – рассказывает о своих планах Ольга Жирикова.

В настоящее время она готовится к первой поездке на участок. Уже этим летом планирует обустроить на участке небольшую плантацию грибов. В основном будут выращиваться трутовик лакированный (рейши), ежовик гребенчатый, или гериций, а также гриб-баран (грифола).

«Уникальная идея проекта – выращивание лекарственных грибов. Многие ориентируются на производство популярных пищевых грибов, а ведь есть полезные виды, имеющие выраженный терапевтический эффект, который подтвержден международными исследованиями, – лечение онкологических заболеваний, восстановление мозговых тканей и т.д. Спрос на эти грибы очень велик, в то время как конкуренция производителей отсутствует», – поделилась Ольга Жирикова.

Выращивание грибов планируется организовать в открытых условиях летом и в специальном помещении зимой. Ольга Жирикова разработала поэтапный план реализации проекта, согласно которому сначала продукция будет ориентирована на конечного потребителя, затем на тех, кому интересно выращивать гриб самостоятельно, а потом планируется выход и на фармкомпании.

«На своем примере хочу доказать возможность открыть новый бизнес с минимумом затрат. С момента приезда в Приморье буду вести онлайн-дневники и рассказывать о развитии проекта», – добавила Ольга.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Приморья зарегистрировано более 14,7 тысячи договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 2,1 тысячи заявлений уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков.

Всего участниками программы «Дальневосточный гектар» уже стали около 75 тысяч человек.

Автор: Отдел экономики «В»