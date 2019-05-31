Спортивная Гавань приглашает в гости к детству
В эту субботу, 1 июня, во Владивостоке отметят Международный день защиты детей. В рамках праздника в амфитеатре на набережной Спортивной гавани с 11 до 18 часов пройдет красочный фестиваль «В гостях у детства!», сообщили в пресс-службе мэрии.
Гостей и жителей краевой столицы ждут яркое криошоу «Ледяное дыхание», красочный концерт юных звезд Приморья, шоу мыльных пузырей и многое другое. Организатором праздника выступает продюсерский центр «Живи ярче» при поддержке администрации Владивостока.
Вход для всех гостей фестиваля свободный.
Автор: Отдел новостей «В»