Девять мостов свяжут Россию и Южную Корею 5 июня во Владивостоке откроется Девятый дальневосточный форум России и Республики Корея.

Планируется обсудить дальнейшие направления развития сотрудничества между нашими странами.

Вектор задач еще в прошлом году на переговорах на высшем уровне определили наши президенты Владимир Путин и Мун Чжэ Ин. Они предложили к взаимовыгодной реализации совместные проекты «Девять мостов» сотрудничества. Это газ и электроэнергетика, судостроение, рыбопереработка и марикультура, портовая инфраструктура, Северный морской путь и железные дороги, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и окружающая среда.

Участники нынешней конференции рассмотрят конкретные проекты. С докладами выступят президент Корейского морского института Ян Чхан Хо, руководитель Приморской торгово-промышленной палаты Борис Ступницкий, генеральный секретарь Государственного института экономических, гуманитарных и социальных исследований Кореи Сон Кенг Люнг, глава научного Центра агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К.Чайки кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Емельянов.

На эту встречу соберутся чиновники, ученые-экономисты и бизнесмены из разных провинций Кореи и дальневосточных краев и областей.

Автор: Николай КУТЕНКИХ