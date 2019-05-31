Подрядчика обязали исправить туалетные дефекты Спустя три недели после открытия общественного туалета на набережной Спортивной гавани на входе в здание возникли дефекты.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по данному факту Дирекцией по строительству объектов Владивостокского городского округа была проведена проверка. В результате подрядную организацию ООО «Подгороденка», которая осуществляла реконструкцию туалета, обязали согласно гарантийным обязательствам устранить дефекты.

Рабочие уже приступили к исправлению недостатков. Появившиеся дефекты представители подрядной организации обещают полностью устранить до 10 июня, при этом режим работы туалета останется прежним.

«Необходимо выполнить демонтажные работы, просушить основание, которое было закрыто гранитными плитами, выполнить выравнивающую стяжку, применить укрепляющие составы, выполнить работы по формовке (запилам) гранитных плит, уложить их и после полной адгезии клеящего состава смонтировать снова ограждение парапетных крышек сооружения», – уточнили в дирекции.

Напомним, что общественный туалет на набережной Спортивной гавани во Владивостоке возобновил свою работу 1 мая. Реконструкция объекта была проведена в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В туалете были полностью демонтированы старый кафель, штукатурка и сантехника. Строители капитально отремонтировали все помещения и провели новые коммуникации.

Автор: Отдел новостей «В »