День эколога встречай с мешками и метлами Сразу несколько экологических мероприятий пройдут в Приморье в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе края, сегодня, 31 мая, на берегу озера Ханка в 14.00 и 1 июня в 10.30 на побережье бухты Ахлестышева на острове Русском пройдут акции «Чистый берег».

Мероприятия приурочены к Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, которые отмечаются 5 июня.

«Перед нами стоит цель повысить экологическую культуру населения, популяризировать систему раздельного сбора мусора и бережное отношение к природе», – пояснили в краевом департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Участников мероприятия обеспечат необходимым инвентарем, питьевой водой. Запланировано выступление эколога ДВО РАН. Все участники получат памятные дипломы.

Специалисты отметили, что в течение года субботники по раздельному сбору отходов пройдут на территории Ханкайского, Дальнереченского, Спасского районов, Владивостока и Уссурийска. Экологи приглашают принять участие в акциях всех приморцев. Подробности можно узнать по телефону 8 (423) 221-51-85.

Автор: Отдел новостей «В»