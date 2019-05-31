Участок ул. Фадеева перекроют на 3 дня С 31 мая будут ограничены движение и парковка автотранспорта на участке дороги от дома № 47, стр. 17 на Фадеева до Командорской, 11.

Это связано с проведением АО «ДГК» Филиал «Приморская генерация» работ по замене воздушной прокладки участка теплотрассы.

Ограничение продлится с 8 часов 31 мая до 23 часов 59 минут 2 июня, уточнили в пресс-службе мэрии. В этот период объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Фадеева, Сахалинской и Добровольского.

Напомним, что до наступления холодов компаниям АО «ДГК» совместно с МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и КГУП «Примтеплоэнерго» предстоит подготовить к отопительному сезону более 3 тысяч многоквартирных домов, капитально отремонтировать километры ветхих тепловых сетей. Большой объем запланированных ремонтных работ связан с высоким износом теплоснабжающего трубопровода. На отдельных участках износ теплосетей достигает 90 %.

Автор: Отдел новостей «В»