Мусор убрать, сорняки прополоть Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) приводят в порядок откосы и газоны, парки и скверы краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Озеленители ухаживают за клумбами и цветниками, высаживают однолетники, ведут прополку сорняков, производят формовочную обрезку деревьев и кустарников, ведут покос травы», – уточнили в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

В эти дни сотрудники СГТ работают в районе Академгородка, на «Заре», проспекте 100 лет Владивостоку, улице Терешковой и других.

Стоит отметить, что на придомовых территориях работы по покосу травы должны проводить специалисты обслуживающей организации – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК. Кроме этого, о содержании в чистоте и порядке подведомственных территорий должны не забывать и организации всех форм собственности. Помимо уборки мусора они должны своевременно скашивать траву, очищать фасады зданий от объявлений и граффити. За непринятие этих мер ответственным лицам грозят штрафы.

Автор: Отдел новостей «В»