20-летнего приморца наградили за спасение детей из пожара Приморец Алексей Резниченко, рискуя своей жизнью, вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек.

В понедельник, 27 мая, на пульт пожарной охраны города Фокино поступило сообщение о пожаре на шестом этаже многоквартирного жилого дома. В квартире находились две девочки. Пока пожарные были в пути, Алексей, держась за край балкона верхнего этажа, стал поднимать детей из горящей квартиры, сообщили в пресс-службе края.

По словам Алексея, в тот день он был дома, почувствовал запах гари и услышал детские крики. Возгорание произошло на пятом этаже, как раз под его квартирой. Две маленькие сестры пытались спастись на балконе, но едкий дым оставлял все меньше шансов. Алексей одной рукой зацепился за решетку своего балкона, а другую протянул детям. Он буквально втянул девчонок в свою квартиру.

«Я сначала хотел их дверь открыть, но, когда свою открыл, чуть сам не задохнулся, и тогда решился вытащить детей через балкон», – рассказал Алексей журналисту портала Vestiprim.

По данным пресс-службы МЧС, горели две квартиры на шестом этаже дома. Подъезд был заполнен дымом, поэтому в эвакуации жителей принимала участие газодымозащитная служба. Позже возгорание было ликвидировано, медпомощь пострадавшим не потребовалась.

Алексею Резниченко 20 лет. Он – младший инспектор отдела охраны исправительной колонии № 29 в Большом Камне, рядовой внутренней службы. Спортсмен, занимается боксом. Журналистам он рассказал, что до пожара даже не знал, кто живет в квартире этажом ниже.

Автор: Отдел новостей «В»