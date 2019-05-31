Горожане ратуют за детские площадки и зеленые зоны Мэрия готова отстаивать запрет на строительство высотки на Океанском проспекте в Верховном суде, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Владивостока настаивает на том, что строительство многоэтажного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а незаконно. Специалисты подчеркивают: размещение такого объекта противоречит интересам жителей ближайших домов. В связи с этим, как сообщили в правовом управлении, мэрия готовит кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение Арбитражного суда Дальневосточного округа, признавшего отказ в выдаче разрешения на строительство компании «Порто-Франко 70» незаконным.

Напомним, что судебные тяжбы по вопросу строительства высотного жилого дома в районе Океанского проспекта, 85а идут с 2018 года. Компания-застройщик – ООО «Порто-Франко 70» – подала на администрацию города иск в Арбитражный суд Приморского края в связи с тем, что ей было отказано в выдаче разрешения на строительство. Суд первой инстанции в октябре 2018 года признал такой отказ незаконным.

В январе 2019 года апелляционный суд, напротив, отказ в выдаче разрешения на строительство признал законным и правомерным. Однако 23 апреля 2019 года Арбитражным судом Дальневосточного округа постановление суда апелляционной инстанции отменено и оставлено в силе решение Арбитражного суда Приморского края. Таким образом, администрация Владивостока обязана рассмотреть вопрос о выдаче ООО «Порто-Франко 70» разрешения на строительство. Решение вступило в законную силу.

Как прокомментировали в управлении градостроительства и архитектуры, одним из оснований отказа в выдаче разрешения на строительство стало отсутствие разработанного проекта планировки территории.

Такой документ важен еще и потому, что данный участок включен в число городских зон, где в соответствии с Градостроительным кодексом предусмотрено комплексное устойчивое развитие территории.

Позицию администрации Владивостока горячо поддерживают жители всех близлежащих домов. В связи с решением Арбитражного суда Дальневосточного округа, которое фактически узаконило стройку 25-этажного дома рядом с девяти- и 12-этажными зданиями советской постройки, люди выходят на собрания, распространяют информацию о своем несогласии в социальных сетях, обращаются за поддержкой в СМИ, готовят письма в администрацию города и края.

Одно из таких собраний жителей состоялось на прошлой неделе прямо во дворе дома № 83 на Океанском проспекте. По мнению людей, в микрорайоне существует давно сложившаяся застройка, дома стоят достаточно плотно, дворы маленькие и тесные, и на участке, который отдан под новый высотный объект, гораздо уместнее были бы спортивная и детская площадки, которых нет в округе, с сохранением зеленой зоны. Огромное новое здание существенно ухудшит ситуацию в микрорайоне с подъездами к домам и парковкой, радикально уменьшит количество света в окнах, оставит людей без возможности прогуляться во дворе.

К сожалению, уже сейчас застройщик перегородил забором дороги между домами, что существенно затрудняет не только подход и подъезд к домам самих жителей, но и автомобилей экстренных служб. К слову, для сохранения прохода и проезда к дому № 83 на Океанском проспекте администрация Владивостока в ноябре 2018 года установила публичный сервитут, однако застройщик обжаловал это постановление в суде. Фрунзенским районным судом постановление об установлении публичного сервитута отменено, сообщает пресс-служба мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»