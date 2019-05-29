Рододендроны – на первых ролях Эстафету весеннего цветения у форзиции, абрикоса маньчжурского, сакуры, любовь к которой нам привили японцы, подхватили рододендроны. Обманчиво убеждение, что красивый декоративный кустарник в большинстве своем распускается в мае. На самом деле массовое его цветение начинается с 5-10 июня – не пропустите!

Сейчас вслед за ранневесенними видами – рододендронами остроконечным, даурским и сихотинским, украшающими своими ярко-фиолетовыми цветами склоны приморских сопок и разрастающимися в подлесках, цветет рододендрон Шлиппенбаха с крупными цветами нежной розовой окраски – наша особая гордость. В природе им можно полюбоваться, если крупно повезет. Для этого надо отправиться в Хасанский район и забраться в лесные дебри. Однако совсем необязательно это делать в пору активности клещей. Красиво цветет этот вид в Ботаническом саду ДВО РАН, где можно увидеть даже его редкие формы с белыми цветами.

Богатые коллекции создают наши дачники. С одной из них мы познакомились в минувшие выходные в гостях у супругов Алексея и Ирины Герасименко (садоводческое товарищество «Прометей», Кипарисово).

– Рододендроны незаменимы в ландшафтном дизайне благодаря своему пышному и нарядному цветению весной и в самом начале лета, – рассказала хозяйка. – Очень любим рододендрон Шлиппенбаха, разводим рододендроны японские. Если первый сейчас уже начинает отцветать, то вторые только принаряжаются. Цветут они очень эффектно, усыпаны красными, желтыми и другими яркими цветами. А главное – могут зимовать у нас даже без укрытия при условии правильно подобранного места и грамотной посадки. Гордимся тем, что удалось вырастить рододендрон кэвтэнбинский – редкий для наших мест вид. Посадили куст в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте, пестуем его. И растение откликается на заботу. Теперь вот любуемся его пышностью и красотой.

Справка «В»

Рододендроны хорошо размножаются семенами. Поэтому не выкапывайте приглянувшийся в лесу кустик, а лучше соберите с него семена, посадите в легкую почву под стеклом, постоянно поливайте. Время сбора семян – октябрь.

При всей красоте дальневосточных рододендронов c их нежным розовым цветением нельзя не признать триумфа японских видов, наблюдаемого в последние годы. Рододендроны японские отличаются большим разнообразием по форме, размеру и окраске цветков, и развести их у себя мечтают многие владельцы дачных и приусадебных участков. Практика показывает, что новички неплохо адаптируются в наших условиях.

Автор: Надежда БРАЖИНА