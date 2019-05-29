Ревень угощает пастилой Ревень стоит выращивать на даче хотя бы потому, что он – один из первых откликается на весеннее потепление и начинает зеленеть на грядке. К тому же это поставщик первых живых витаминов.

– Агротехника ревеня простая, он неприхотливый, и нет проблем каждый год получать от ревеня отдачу, оправдывающую его право стабильно занимать какое-то место на участке, – считает дачница Татьяна Коноваленко (садоводческое товарищество «Рассвет», урочище Соловей-Ключ). – К тому же это целебное растение. А его молодые черешки при приготовлении приобретают вкус кисло-сладких яблок.

Татьяна Викторовна поделилась своим фирменным рецептом, которому не изменяет уже много лет:

– В конце мая срезаю весь ревень (сделала это в прошедшие выходные), подкормила куст новым биологическим удобрением – перепелиным эффлюэнтом. Ботву оставила на корм калифорнийским червям, а из черешков приготовила пастилу.

Рецепт такой: ревень очистить, порезать кубиками, залить небольшим количеством воды, довести до кипения и проварить 5 минут. Добавить бананы и яблоки, тоже порезанные кубиками, и варить еще 5-7 минут. Пропорции: ревень – 70% , бананы и яблоки – по 15% . Дать остыть, добавить сахар или мед. Взбить на блендере или на мясорубке и разместить в сушилку. Прекрасное витаминное угощение!

Справка «В»

Надо использовать черешки ревеня, пока они молодые. Если опоздать со сбором, то они загрубеют, накопят излишнее количество щавелевой кислоты и станут малопригодны для употребления в пищу. Ревень богат органическими кислотами, среди которых преобладают яблочная и лимонная.

Автор: Надежда БРАЖИНА