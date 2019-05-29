Целый сад из зеленых черенков Вторая половина июня – лучшее время для зеленого черенкования. К нарезке черенков приступают в момент начала их одревеснения, и надо иметь опыт и наметанный глаз, чтобы не прозевать его. По разным культурам он может быть своим. Поэтому у каждого садовода свои ориентиры проведения этой работы.

– Казалось бы, смородина легко дает корни. Но это при условии, если точно угадаешь со временем, иначе ни один черенок не даст корни. В прошлом году у меня так и получилось, – призналась дачница Валентина Федоровна. – В основном зеленым черенкованием нужно заниматься в короткий период окончания цветения кустарника или дерева.

Этим способом размножают многие плодовые и декоративные культуры: жимолость, смородину, крыжовник, вишню, облепиху, розы, гортензии и другие. Зеленое черенкование садовых культур ценно тем, что при выращивании саженцев редких сортов и пород при необходимом количестве черенков можно получить в 3-4 раза большее количество растений, чем при размножении одревесневшими черенками.

Для зеленого черенкования берут молодые побеги, выросшие в этом году в момент начала их одревеснения (т.е. когда они приобрели некоторую упругость и при изгибе не ломаются), высаживают их в парники или в холодные рассадники. Применение пленки или полимерных материалов и разных установок для подачи и распыления воды позволяет укоренять до 80-90 процентов черенков. На каркасы парников натягивают пленку и, чтобы избежать перегрева укореняемых растений, притеняют их тканью, полупрозрачным укрывным материалом.

Почвенный субстрат должен удерживать воду и в то же время обеспечивать аэрацию. С этой целью заблаговременно готовят гряду из смеси торфа (перегноя) с песком в соотношении 1:1 по объему. Подстилающий слой толщиной 10-15 см должен быть очень плодородным, для того чтобы обеспечить питанием формирующиеся корни. Для этой цели лучше всего подойдет перепревший навоз, перемешанный с черноземом. Самый нижний дренажный слой – песок, керамзит, мелкий щебень – должен отводить лишнюю воду, чтобы укореняемые растения не переувлажнялись.

Черенкование обычно проводят в утренние часы или ближе к вечеру. Заготовленные зеленые полуодревесневшие побеги разрезают острым ножом или лезвием бритвы на черенки. Каждый из них должен иметь по 2-3 междоузлия длиной не более 8-10 см.

Уход за черенками состоит прежде всего в своевременном поливе.

Справка «В»

Перед посадкой на черенках срезают все листья, за исключением одного самого верхнего, который остается над поверхностью почвы после посадки.

Через 25-30 дней после посадки пленку можно снять, так как первые корни уже появятся. Через 1,5-2 месяца укорененные растения для закалки можно пересаживать в открытый грунт на доращивание.

Автор: Надежда БРАЖИНА