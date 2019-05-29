Не зовите ее рокершей. Зовите единорожкой Почему к детям, которые «должны» своим родителям, не поворачиваются наставники «Голоса»

Шестой сезон популярного «Голос. Дети» оказался не по-детски скандальным. Напомним, что его результаты аннулировали после того, как были зафиксированы накрутки голосов в пользу победительницы Микеллы Абрамовой. На спецвыпуске шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции. Но это, похоже, были больше взрослые игры. Как себя чувствуют на этом шоу юные участники, в эфире радио VBC рассказали 9-летняя Катя Гаврилюк и ее преподаватель по вокалу Наталья Кучмей.

Те, кто следил за выступлением юной жительницы Владивостока («В» рассказывал о ее предстоящей поездке на конкурс в номере за 30 января), знают: Катя дошла до полуфинала и сделала его необыкновенным. «Катя – это просто боевик, энерджайзер. Она рок-н-рольщица. Эта девочка обладает не только сильнейшим вокалом, но и самым сильным качеством, необходимым каждому артисту, – энергией. Именно такие артисты могут со временем собирать стадионы. Я верю в тебя и верю в твое большое будущее», – так прокомментировала певица Светлана Лобода выступление своей подопечной.

Зайку не жалко

Песни «Желтые ботинки» и «Старый отель» не принесли Кате выхода в финал популярного телепроекта. Однако гораздо важнее, что юный талант из столицы ДФО сумел показать себя и покорить сердца миллионов зрителей.

– Катя, очень расстроилась, что не дошла до финала?

Катя: Не расстроилась. Мне все понравилось. Все дети были достойны победы, в том числе и я. Но все выступили и пели очень хорошо.

– Наталья, во время шоу «Голос. Дети» кто-то из наставников сказал про очень чистую интонацию у Кати. Это дело ваших рук или она уже пришла к вам такая талантливая?

Наталья: Мы вместе работаем над этим. Я очень люблю, когда у вокалистов чистая интонация. Буквально всех своих учеников по этому поводу замучиваю.

– Катя, сколько часов вокала у тебя в неделю?

Катя: Три часа почти каждый день. Еще учусь играть на фортепьяно.

– Несмотря на юный возраст, у тебя за плечами огромный опыт выступлений. Например, в группе «Банда».

Катя: «Банда» – это прекрасные дети, которые много чего умеют и много чего знают. Они умеют дружить, они настоящая «банда».

– Ты победила в конкурсе «Голоса России». Участвовала в программе «Лучше всех». Выступать с такими артистами, как A’studio, было волнительно или ты себя чувствовала так же уверенно, как сейчас?

Катя: Знаете, когда ты выходишь петь с суперзвездой, это волнительно, но не так сильно.

– Самая длинная селфи-палка, которую тебе подарили в «Лучше всех», осталась у тебя?

Катя: У меня ее забрали. Только рюкзак подарили, с которым я сейчас в школу хожу. И медаль за участие.

– На слепые прослушивания «Голоса» ты вышла с милым плюшевым зайкой, которого потом тянула за уши и кидала по сцене. Тебе не жалко?

Катя: Да нет. Я же не съела его на сцене, в конце концов.

От «Сюзанны» к «До свидания, мама»

– Боялась слепых прослушиваний?

Катя: Меня настраивала на позитив Лиза Васильева. Это тот человек, который стоит за сценой и успокаивает детей. А еще Лиза Васильева писала нам песни, такие как «Жадина» и «Победа».

– Кто еще вместе с тобой приехал на шоу?

Катя: Мама, папа, дети из группы «Банда». Я даже не подозревала, что они приедут. Это был сюрприз. Я захожу к себе в комнату, и вдруг включается моя песня, выбегают ребята из «Банды». Я плачу. Вы знаете, я маме в Москве каждую ночь говорила, как мне не хватает друзей из «Банды». И вот они приехали.

– А почему на слепых прослушиваниях выбрала песню «До свидания, мама»? Можно же было исполнить детскую, лирическую песню. Выйти и нежно, трогательно выступить.

Катя: Некоторые пишут, зачем старую песню перепевать из взрослого «Голоса», делать какие-то другие форматы и вокализы. Но мне понравилась именно эта песня, она веселая, зажигательная, роковая, и я точно знала, что ко мне повернутся. А вот в пятом «Голосе» у меня должна была быть песня «Сюзанна».

Наталья: Катю выбрали в пятый сезон шоу «Голос. Дети», но до нас не дошла очередь. Нас перенесли на шестой сезон. И слава богу, что так сложились обстоятельства: у нас был этот дополнительный год, чтобы подумать, поискать песню, более подходящую Кате по темпераменту. «До свидания, мама» – как раз в стиле Кати.

Катя: Если бы спела «Сюзанну», то Лобода бы ко мне точно не повернулась. В пятом голосе я настраивалась на Басту. А в шестом – на Лободу. Я выбираю тех наставников, кто новенький, с какими-то другими подходами, с веселым характером. Баста был веселым. И Дмитрий Нагиев веселый, только он не наставник.

– С Нагиевым легко общаться?

Наталья: Он достаточно закрытый человек и очень далек от своего экранного образа.

– А с детьми он как себя ведет?

Наталья: Он выполняет свою работу. Не более.

Катя: Общается с нами он только на камере.

– Как попасть на проект «Голос»?

Наталья: Сначала надо подать заявку через официальный сайт. Приложить фотографии и студийную аудиозапись. Понятно, что где-то что-то в записи можно поправить. Но там сидят профессионалы, уши у них натренированные. И они слышат, где что подтянуто. Если они тебя по этой заявке выбирают, то приглашают уже на личные прослушивания в Москву. Там проходишь (или не проходишь) кастинг. И только тогда тебя допускают к слепым прослушиваниям.

– Отобрали Катю, она попала в проект. С ней начали заниматься другие люди?

Наталья: К слепым прослушиваниям мы готовились здесь, во Владивостоке. Уже после того, как ребенок проходит этот этап, его берут в команду к наставникам, которые начинают заниматься со своими подопечными. Кто-то ответственно подходит к процессу, а кто-то делает вид для шоу, что все якобы происходит, а на самом деле дети предоставлены сами себе.

– Катя, ты была предоставлена сама себе?!

Катя: Нет. У нас был лучший наставник. Светлана Лобода очень добрая и веселая.

– Исполнение песен Жанны Агузаровой «Желтые ботинки» и «Старый отель» – это тебе наставники придумали или ты сама приняла решение?

Катя: Наставники.

– Тебе не было страшно?

Катя: Я не первый раз выходила на сцену. Но я немного заболела тогда. По мне прямо видно было и слышно, что я пою в нос. Особенно в последнем припеве, который на высокую ноту идет.

Наталья: Кульминацию на высоких нотах было тяжело петь, так как она чувствовала себя неважно и была, как говорится, не в ресурсе.

Без школы никак

– Сколько времени занимает подготовка к очередному выступлению? Мы-то видим только готовые и отснятые программы.

Наталья: Столько, сколько участник хочет сам. Во-первых, много зависит от наставника. Нам очень повезло: Лобода и вся ее команда были очень вовлечены в процесс, работали с детьми сутками, полностью отдавались проекту.

В то же время… Вот дали тебе песню, ты можешь ее сам послушать дома, выучить мелодию, слова. А можешь поехать в студии позаниматься, с микрофоном попеть. Или нанять себе педагога, отточить какие-то моменты. Например, хореограф Лободы им показал, какие движения делать. И кто-то двигался, как запомнил, а кто-то брал дополнительные занятия. Катя с мамой, например, умудрялись в Москве в свободные минуты находить педагогов.

– Катя, ты учиться успеваешь? Как к тебе в школе относятся?

Катя: Некоторые говорят, что вот, дескать, звезда, не одобряют. Другие не обращают внимания и ведут себя обыкновенно.

Наталья: После того как Катя прошла слепые прослушивания, многие подходили и спрашивали: ну, сколько? Сколько вы заплатили? Это был самый популярный вопрос, который звучал чаще, чем поздравления. На это шоу за деньги не попадают.

– Школьные учителя тебе дают какую-то фору?

Катя: Я очень много потратила времени на шоу. Понятно, что многое пропустила. И понятно, что если я не буду в школе заниматься, то меня вообще никуда не возьмут.

Не рокерша, а единорожка

– А какая атмосфера на телепередаче? Вот вы вышли из своей комнаты, находитесь в общей массе…

Наталья: Да каждый занимается своим делом. Ходят, что-то себе под нос напевают, ждут своей очереди, едят, спят периодически.

– Катя, ты с кем-нибудь там подружилась?

Катя: Со всеми. У нас есть группа в ватсапе, мы все там переписываемся.

– Твоя популярность уже в чем-то проявляется? Тебе нравится самой быть публичной, на сцене, в свете камер, софитов?

Катя: Если бы я сильно прославилась и ко мне бы все подходили, я бы такого не вытерпела. Я не люблю такую суету.

– Юной рокершей не называют?

Катя: Называют. Мне не совсем приятно. Мне хотелось бы, чтобы меня по-другому называли.

– Как?

– Юной единорожкой. Потому что я люблю единорогов. У меня коллекция. Я их собираю.

Выступать перед спинками кресел

– Когда не получается, когда дети слетают, это же трагедия для большинства из них. На «Голосе» есть психолог?

Наталья: Родительское самолюбие и тщеславие, которое все равно есть на конкурсах такого масштаба, рекошетит в первую очередь по детям. Когда мы там находились, мы видели на слепых прослушиваниях родителей, которые перед выходом науськивали своих детей: «Ты должен, ты обязан, я столько в тебя вложила, мы столько занимались, я своей жизнью не живу, я тебе жизнь посвящаю». К таким детям потом и не поворачивались. Маленький ребенок выходит на сцену, перед ним развернутые спинками кресла – ощущения не из самых приятных. А на него смотрит огромный зал. И он участвует в одном из самых популярных и авторитетных в России конкурсов… И стоит маленький ребенок, на котором груз ответственности и перед родителями, и перед педагогами. Мысли: не дай бог ко мне не повернутся. Как он сможет расслабиться и петь? А пение и музыка – это в первую очередь эмоция, которую ты должен пропустить через себя, уметь передать и вызвать ответную реакцию. В каких-то моментах это важнее, чем вокальная техника.

Можно привести массу примеров ярчайших мировых певцов, которые не выиграли ни одного конкурса в своей жизни, у которых техника вокальная не так высока, но это не помешало им стать мировыми звездами, потому что им есть что сказать («30 лет – время расцвета» – см. на стр. 3). Люди готовы за эмоции отдавать все в этой жизни.

У нас был настрой такой: Кать, просто возьми и оторвись по полной. А Катин папа вообще сказал: чем быстрее вылетим из проекта, тем быстрее полетим в отпуск. Мне кажется, Катя вышла совершенно расслабленной и на ней не висел мешок ответственности. И все получилось.

Автор: Евгений СИДОРОВ